Fortaleza x Ponte Preta: horário e onde assistir ao time de Ceni

Fortaleza x Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time cearense, comandado por Rogério Ceni, é o líder da competição com 60 pontos, seis a mais que o CSA, segundo colocado. Já a Ponte Preta aparece com 46 e precisa do resultado positivo para se aproximar do G-4.

Fortaleza x Ponte Preta terá a transmissão do Pay-per-view. O Fortaleza, após alguns tropeços, emplacou cinco jogos de invencibilidade e voltou a boa fase, já fazendo a contagem regressiva para assegurar o acesso para a elite nacional.

A Ponte Preta também voltou a flertar com a boa fase e vem de três vitórias consecutivas na Série B, por isso, subiu na tabela e já começa a sonhar com a possibilidade de disputar uma vaga entre os quatro que subirão para a Série A em 2019.