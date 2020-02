Fortaleza x Santa Cruz: onde assistir ao jogo da Copa do Nordeste

Fortaleza x Santa Cruz jogam neste sábado, às 16h, no Castelão, em Fortaleza, de olho na primeira vitória na Copa do Nordeste. É possível assistir ao vivo a partida pela internet, diversos canais. Saiba mais sobre a Copa do Nordeste.

Fortaleza x Santa Cruz: transmissão

A partida terá transmissão pelo canal de streaming Live FC. Também é possível assistir de graça pelo canal da Copa do Nordeste no Youtube.

O Fortaleza tem apenas dois pontos enquanto o Santa Cruz aparece com apenas um. A equipe comandada por Rogério Ceni tem um importante confronto na próxima rodada, por isso, pode poupar alguns jogadores. Na quinta-feira, o Fortaleza visita o Independiente, pela Copa Sul-Americana.