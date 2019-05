Fortaleza x Santa Cruz: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Fortaleza e Santa Cruz se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza (Ceará), pela semifinal da Copa do Nordeste. O time cearense tem a vantagem do mando de campo, por ter feito melhor campanha. Quem passar vai enfrentar o vencedor de Botafogo-PB x Náutico.

Onde assistir ao vivo Fortaleza x Santa Cruz?

O duelo entre Fortaleza e Santa Cruz será exibido ao vivo pelo canais Fox Sports e SBT (para o Nordeste), além de transmissão online do canal Live FC , do Fox Play e do canal oficial da Copa do Nordeste.

A competição está na sua fase decisiva e os confrontos de semifinal são em jogo único. Em caso de empate, a disputa da vaga será nos pênaltis.

O Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, teve a melhor campanha no Grupo A com 13 pontos, justamente um a mais que seu adversário desta quinta-feira. Nas quartas de final, contou com a força de sua torcida para eliminar o Vitória ao golear por 4 a 0. Além disso, a equipe foi campeã estadual em cima do rival Ceará.

Do outro lado, o Santa Cruz ficou em segundo lugar na chave, ao marcar 12 pontos, e passou pelo CRB ao vencer por 8 a 7 nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo normal. A equipe não conseguiu chegar à final do Campeonato Pernambucano e vê na Copa do Nordeste uma chance de dar alegrias ao seu torcedor.

