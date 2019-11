Onde assistir Fortaleza x Santos pelo Campeonato Brasileiro

Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta-feira pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 20h, na Arena Castelão, no Ceará. O Estado vai fazer transmissão em tempo real do jogo que também é possível assistir pela TV e online.

Fortaleza x Santos: transmissão ao vivo na TV

O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo pelos canais TNT e Premiere para todo o Brasil.

Onde assistir Fortaleza x Santos ao vivo

A partida também terá transmissão online pelos sites e aplicativos EI Plus e Premiere Play.

Informações dos dois times

Com 68 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, o Santos busca mais uma vitória para se aproximar do vice-campeonato brasileiro. A vantagem da equipe de Jorge Sampaoli sobre o rival está no número de triunfos (20 contra 19). O time alvinegro vem de goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 1.

Já o Fortaleza busca confirmar vaga na próxima edição da Copa sul-americana. A equipe do técnico Rogério Ceni soma 43 pontos e está distante da briga para entrar na pré-Libertadores. O time cearense vem de um empate com o Internacional por 2 a 2, em Porto Alegre.