Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fortaleza e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem como principal atração o técnico Rogério Ceni, que pela primeira vez irá enfrentar seu ex-clube.

Transmissão de Fortaleza x São Paulo

Fortaleza x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e é possível assistir também online pelo site e aplicativo Premiere. O Estado fará tempo real da partida válida pelo Brasileirão.

Escalação de Fortaleza x São Paulo

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Quintero e Carlinhos; Araruna, Juninho e Romarinho; Júnior Santos, Kieza e Osvaldo

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; e Everton, Antony e Toró.

As torcidas de Fortaleza e São Paulo prometeram organizar uma festa para homenagear Rogério Ceni, que é ídolo no clube paulista e tem feito um grande trabalho no clube cearense. No Brasileirão, o São Paulo inicia a rodada na terceira colocação, com sete pontos, enquanto o Fortaleza é o 16º, com três pontos.

O time comandado por Cuca empatou em 1 a 1 com o Flamengo na última rodada. Depois do duelo com o Fortaleza, a equipe paulista irá enfrentar o Bahia duas vezes. A primeira pelo Brasileirão, domingo que vem, dia 19, e a segunda na quarta, dia 22, pela Copa do Brasil.

Quanto ao Fortaleza, a equipe de Rogério Ceni perdeu para o Botafogo na rodada passada por 1 a 0, mas na quinta-feira se reabilitou em grande estilo, ao derrotar o Santa Cruz por 1 a 0, pela Copa do Nordeste, e se classificou para a decisão do torneio. Depois de enfrentar o São Paulo, vai encarar o Athletico-PR na quinta-feira, dia 16, pela Copa do Brasil.

