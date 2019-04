Fortaleza x Vitória: como assistir ao vivo ao jogo da Copa do Nordeste

Fortaleza e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Fortaleza x Vitória terá transmissão da Fox Sports, do SBT (para o Nordeste) e do canal online Live FC.

O jogo marca o duelo entre o time cearense, que terminou a fase de classificação na liderança do Grupo A, e a equipe baiana, que foi a quarta colocada desta mesma chave.

O Fortaleza, mandante da partida, somou 13 pontos no estágio anterior da competição e vem de um triunfo por 1 a 0 sobre o ABC, também no Castelão. Já o Vitória fez apenas sete pontos em oito jogos e no último sábado empatou por 1 a 1 com o Náutico, no Barradão, em Salvador.

Nesta partida desta segunda-feira, o Fortaleza tentará justificar o favoritismo de quem terá a vantagem de atuar com o apoio da sua torcida e contabilizou três vitórias, quatro empates e uma derrota na fase de classificação. Já o time baiano ainda não conseguiu vencer e acumula sete empates e um revés em oito confrontos realizados.