Forte chuva na tarde desta terça-feira volta a atrapalhar o treino do Santos

SANTOS - A chuva forte na tarde desta terça-feira em Santos voltou a atrapalhar a programação da comissão técnica santista, que havia marcado um treino técnico em campo reduzido. Depois da folga do dia anterior, o elenco retornou às atividades às 16 horas, mas os atletas foram obrigados a ficar durante 1 hora na parte coberta do CT Rei Pelé até que a chuva diminuísse. Quando o tempo melhorou um pouco, eles apenas correram durante 40 minutos em volta dos campos.

Na última sexta-feira, a chuva já tinha atrapalhado o Santos. Naquele dia, um temporal alagou os gramados do CT Rei Pelé e impediu o treino no campo. Com isso, os jogadores tiveram que fazer apenas exercícios físicos na academia, prejudicando a preparação para o jogo do domingo contra o XV de Piracicaba.

A novidade do treino físico desta terça-feira foi a presença do atacante argentino Miralles, recuperado do edema na parte posterior da coxa esquerda. O técnico Muricy Ramalho antecipou que, por questão de justiça, Miralles será o companheiro de Neymar no ataque do Santos no clássico contra o Corinthians, domingo, no Morumbi, pela 10.ª rodada do Paulistão. Assim, André, mesmo tendo marcado três gols nos últimos dois jogos, volta a ser opção no banco de reservas.