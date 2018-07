Fossati aprova Inter e diz que time soube se impor

O técnico Jorge Fossati aprovou o desempenho do Internacional na vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Quito, que classificou a equipe para as oitavas de final da Libertadores. Para o treinador, o time soube se impor diante do adversário equatoriano e o gol de Andrezinho, aos três minutos do primeiro tempo, deu mais tranquilidade ao time.

"O Inter jogou bem e se impôs com méritos. Agora é procurar chegar bem no próximo confronto da Libertadores, que vai ser bem difícil. A equipe não teve mudanças importantes. Simplesmente foi continuar trabalhando e a equipe ir se acertando. A grande diferença do jogo é que a gente começou vencendo, o que dá uma tranquilidade maior", afirmou.

O atacante Walter também aprovou a atuação do Internacional e prometeu encarar os confrontos com o Banfield, pelas oitavas de final da Libertadores, como finais. "O time jogou bem e todo mundo está de parabéns. Não tem jogo na Libertadores fácil. Agora que começou o mata-mata, é uma final atrás da outra", disse.

O zagueiro Sorondo também projetou os duelos com o Banfield e acredita que o Internacional está crescendo em um momento decisivo da Libertadores. "Agora são só jogos decisivos. Acho que o time está sendo consciente disso e está botando pra fora todo o futebol que conhece", comentou.