Fossati e Inter são absolvidos em julgamento no STJD

O técnico Jorge Fossati foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento encerrado na noite da última quarta-feira, que foi realizado por causa da sua expulsão na partida contra o Goiás, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Para ser absolvido, o treinador uruguaio contou com os depoimentos do goleiro Lauro e do zagueiro Fabiano Eller no tribunal, além da defesa apresentada pelo advogado do Internacional. No final das contas, Fossati foi apenas advertido pelo STJD e, com isso, poderá estar no banco de reservas da sua equipe na partida contra o Vasco, nesta quinta-feira, em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão.

Por ter reclamado com o árbitro de forma acintosa e invadido o campo na partida contra o Goiás, Fossati corria o risco de ser punido com até nove partidas de suspensão.

No mesmo julgamento que livrou o técnico de punição, o Internacional também foi absolvido da denúncia com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo".

O clube foi julgado pelo fato de um torcedor do time gaúcho ter arremessado um rolo de barbante em direção a um dos auxiliares do árbitro durante o confronto com o Goiás, segundo relatou o juiz do duelo.