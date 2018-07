Fossati elogia reação do Internacional no 2.º tempo

"O nosso principal problema do primeiro tempo foi a recuperação da bola diante de um time que jogou no nosso erro", analisou o treinador, que ficou satisfeito com o melhor posicionamento da equipe após o intervalo. "Temos que valorizar que, no segundo tempo, o time se acertou, a marcação encaixou e o Inter teve todos os merecimentos para conseguir a vitória", aprovou.

Já os jogadores do Inter preferiram exaltar a garra e a qualidade do elenco. "O grupo mostrou que é forte e, independente de quem está jogando, todo mundo está tendo bom desempenho", afirmou Andrezinho. "Esse time mostrou que tem garra e conseguiu a virada", reforçou o lateral Kléber.

Edu e o goleiro Abbondanzieri, que faturaram o primeiro título com a camisa do Inter, também celebraram o resultado. "Primeiro título e estou muito contente. Mas temos que melhorar sempre", disse o argentino.

"Quem me acompanha sabe que estou trabalhando bastante forte para conseguir uma melhor condição física. Estou melhorando e esse gol foi importante para a equipe", disse Edu, autor do segundo gol do Inter.