Fossati poupará D'Alessandro e Alecsandro na decisão

"Eles não vão concentrar. Vamos colocar em campo somente quem estiver em boas condições para defender o time. Não é o caso de preservar, mas a ideia é ter um time forte nas duas decisões, tanto no domingo como na quinta. Não vamos jogar desfalcados, e sim com o que temos de melhor no momento", explicou o técnico Jorge Fossati, preocupado com o jogo de volta na Libertadores, com o Banfield.

Neste domingo, o Inter terá uma missão complicada diante do arquirrival Grêmio. Precisará vencer por três gols de diferença para ficar com o título do estadual. Para tanto, o treinador pregou inteligência e tranquilidade.

"Temos 90 minutos para reduzir ou equilibrar esta diferença. Pretendemos fazer um jogo inteligente, sem sair para o desespero, por caminhos que não estamos convencidos", explicou.