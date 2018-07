Fossati poupará Nei, Índio e Giuliano no Inter O técnico Jorge Fossati decidiu poupar três jogadores para o confronto diante do Ypiranga, neste sábado, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Assim, o Internacional iniciará a partida sem o lateral-direito Nei, o zagueiro Índio e o meia Giuliano.