Fossati relaciona jogadores e confirma Inter reserva A expectativa de que o Internacional atuaria com um time inteiramente reserva pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro se confirmou neste sábado, quando o técnico Jorge Fossati relacionou os jogadores para o jogo de domingo, contra o Goiás, no Serra Dourada. Dos titulares, apenas Nei e Walter viajam a Goiânia, mas ficarão no banco.