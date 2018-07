Fossati treina o Inter em 2 esquemas e mantém mistério

Na primeira parte do treino, o treinador uruguaio escalou o time titular no 4-4-2, promovendo Everton no ataque, já que Walter atuou na vitória sobre o Goiás, no domingo, e foi poupado do coletivo. Depois, Fossati testou o 3-6-1, sacando Everton e colocando o volante Elizeu de forma improvisada na zaga, no lugar que seria ocupado por Fabiano Eller, também poupado.

Antes de seguir para a Argentina, o Inter ainda faz um treinamento na tarde desta terça. O jogo na quinta, às 19h45 (de Brasília), será realizado em Quilmes, na Grande Buenos Aires. No Estádio Centenário, o time gaúcho depende de um empate com o Estudiantes para avançar às semifinais, após ter vencido por 1 a 0 no Beira-Rio.