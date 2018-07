Foster troca Manchester United pelo Birmingham

Os clubes não revelaram o valor da transação, mas a imprensa britânica afirma que o Birmingham vai desembolsar 6 milhões de libras pela contratação do goleiro, que acredita ter ficado fora da convocação inglesa para a Copa do Mundo por ser reserva.

Joe Hart conquistou uma vaga na seleção da Inglaterra, depois de defender o Birmingham, cedido por empréstimo pelo Manchester City, onde era reserva de Shay Given. "O goleiro é uma posição importante e nós assinamos com um outro jovem com fome. O goleiro quer provar a si mesmo e mostrar todo seu potencial. Acreditamos que é do mesmo nível de Joe Hart", disse o técnico Alex McLeish.

Foster começou nove das 38 partidas do Manchester United no Campeonato Inglês na última temporada e já disputou quatro partidas pela seleção inglesa. Com Van der Sar como titular absoluto, o polonês Tomasz Kuszczak será o reserva imediato e Ben Amos, da seleção inglesa sub-21, será o terceiro goleiro do Manchester na próxima temporada.