Foto de Arboleda com camisa do Palmeiras enfurece torcedores do São Paulo

Uma foto do zagueiro Arboleda com a camisa do Palmeiras enfureceu os torcedores do São Paulo no fim da noite desta terça-feira. A imagem foi compartilhada no Instagram por Billy Arce, jogador do Barcelona do Equador, mas já foi apagada.

Destaque do São Paulo durante a temporada, o equatoriano está de férias em seu país desde o fim do Campeonato Brasileiro. O modelo do uniforme utilizado por Arboleda no registro, em Barrio Boca Del Lobo, em Esmeraldas, cidade portuária do Equador, foi usado pelo Palmeiras em 2018. Como o clube alviverde não comercializa uniformes com todos os patrocinadores, trata-se de uma 'camisa de jogo'.

Arboleda chegou ao São Paulo em 2017 e caiu nas graças dos torcedores por sua seriedade em campo. Em 2019, ele participou de 45 jogos e balançou as redes em duas oportunidades. Ao lado de Bruno Alves, formou a zaga menos vazada do Brasileirão, com apenas 30 gols em 38 rodadas.

Seu vínculo com o São Paulo vai até junho de 2022. Os jogadores do São Paulo se reapresentam para a temporada 2020 no dia 6 de janeiro. O primeiro compromisso oficial será no dia 22, contra o Água Santa, pelo Paulistão.