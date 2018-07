Foto de Boateng fumando no vestiário causa demissão de médico alemão

SÃO PAULO - A polêmica foto de Kevin-Prince Boateng divulgada pelo jornal alemão Bild na última terça-feira causou a demissão do responsável pelo exame antidoping no Campeonato Alemão. Segundo o médico-chefe da Federação Alemão de Futebol, Ralf Köttker, o próprio profissional solicitou o desligamento.

Na imagem, Boateng, meia do Schalke 04, é flagrado fumando e bebendo cerveja antes de fazer o exame. O fato ocorreu após a vitória do time alemão sobre Bayer Leverkusen por 2 a 1 no último dia 15.

Handy, Zigarette, Bier: Kevin-Prince Boateng nach dem Spiel in Leverkusen bei der Dopingprobe http://t.co/xucvWqTsNs pic.twitter.com/laFQmcCWRC— BILD (@BILD) February 25, 2014

Nesta terça, o Bild publicou a foto no Twitter com a legenda: "Telefone celular, cigarro, cerveja: Kevin-Prince Boateng após o jogo em Leverkusen no teste de doping". Após o vazamento da imagem, a diretoria da Associação Alemã de Futebol (DFB) controle está investigando como a foto chegou ao jornal alemão.

Já o gerente de futebol do Schalke 04, Horst Heldt, afirmou que é comum jogadores de futebol tomarem uma cerveja para ajudar a urinar mais rápido no teste antidoping. O dirigente também disse que Boateng é conhecido por fumar um cigarro após as vitórias do time alemão. "Eu fiz também isso", disse o ex-jogador do Stuttgart.