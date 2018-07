Foto de Fred com advogado da Lusa e sua mulher circula na internet

SÃO PAULO - O atacante Fred, do Fluminense, o advogado Osvaldo Sestário, que defendeu a Portuguesa no caso da suspensão de Héverton e que pode rebaixar a equipe para a Série B, e a mulher de Sestário, Renata Oliveira, aparecem juntos em uma fotografia segurando uma camisa do time carioca. Essa imagem circulou nas redes sociais. Sestário foi o responsável por acompanhar o julgamento que culminou na suspensão por dois jogos do atacante Héverton, escalado irregularmente pelo time do Canindé na partida da última rodada do Nacional, contra o Grêmio, e que pode ocasionar na queda para a Série B da Lusa.

A foto, que circula nas redes sociais nesta quinta-feira, foi publicada no Facebook de Renata no dia 5 de novembro de 2012, dia em que Fred foi absolvido em julgamento no STJD após empurrão em Júnior César, lateral do Atlético-MG, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Com a absolvição, Fred jogou contra o Palmeiras, seis dias depois, no jogo em que o Fluminense se tornou campeão brasileiro por antecipação. Quem defendeu o Fluminense e Fred naquele dia foi Mario Bittencourt, advogado do clube.

Sestário confirmou que sua mulher torce para o Fluminense, mas afirmou que a relação dela com o clube carioca não influencia sua atuação como advogado. "Sou profissional", disse ele. "O fato de ela ter o time dela não tem nada a ver com o meu trabalho. Represento diferentes clubes há anos." O advogado confirmou a autenticidade da foto em que ele aparece ao lado do atacante Fred, junto com sua esposa. "O Fred é um ídolo nacional. Assim como tenho foto com ele, tenho foto com outros jogadores que encontro no tribunal. Também tenho meus momentos de tietagem."

A foto causou polêmica. Diversos torcedores acusam o advogado de ter prejudicado a Portuguesa no recente julgamento para favorecer o Fluminense, que acabou rebaixado na última rodada enquanto a Portuguesa se salvou.