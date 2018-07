FOTOS: Mandzukic leva cotovelada e sofre tentativa de mordida

O atacante Mario Madzukic, do Atlético de Madrid, sofreu diante dos defensores do Real Madrid, em partida desta terça-feira pela Liga dos Campeões. Ele levou uma cotovelada de Sergio Ramos, que abriu um corte acima do olho, e ainda foi agredido por Dani Carvajal, que inclusive teria dado uma mordida no jogador da Croácia. Como a arbitragem não viu, o atleta se livrou de um cartão vermelho, mas pode ser punido pela Uefa se ela requisitar as imagens.

O lance com Ramos ocorreu aos cinco minutos do segundo tempo, quando houve um choque entre o espanhol e o croata, que levou a pior e, com o rosto ensaguentado, reclamou de uma suposta cotovelada do rival. Madzukic precisou ser medicado e ganhou um curativo na face. Depois, se envolveu em confusão com Carvajal e as imagens de televisão mostram que possivelmente houve uma mordida na jogada na qual ambos trocaram socos.

Para o técnico Diego Simeone, do Atlético, os incidentes não deveriam ganhar grande proporção e ele minimizou as atitudes dos rivais no clássico madrilenho. "O Mandzukic fez uma partida boa, dura e foi valente. Teve uma disputa muito linda com os defensores do Real, que também são valentes", afirmou o comandante, que não culpou Ramos pela cotovelada. "Foi sem querer, pois ele primeiro cabeceou a bola."