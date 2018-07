FPF adia para semana que vem decisão sobre permanência do Água Santa no Paulistão

De acordo com nota emitida pela FPF no fim da tarde desta quinta-feira, o clube ainda não enviou documentação completa para a elaboração do relatório final do estádio municipal José Batista Pereira Fernandes, conhecido por Inamar.

"Este laudo está sendo produzido pela Arena, empresa especializada em estádios contratada pela FPF, e irá apontar as condições do estádio, além de determinar se o local atende ao regulamento do Campeonato Paulista", explicou a FPF.

As obras visam deixar o estádio com capacidade para receber 10 mil pessoas, como determina o regulamento. No entanto, vistoria feita no início do mês pelo coronel Marcos Marinho, diretor de arbitragem da FPF, colocou em dúvida a possibilidade de conclusão do estádio.