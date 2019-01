Para evitar possíveis conflitos, FPF altera horário de jogo do Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) modificou a tabela da terceira rodada do Campeonato Paulista. O motivo foi a recomendação da PM para evitar conflitos entre torcedores do São Paulo, Palmeiras e Santos nas ruas da cidade.

A tabela prevê o jogo do Palmeiras contra o São Caetano, no ABC, e o clássico entre Santos e São Paulo, no Pacaembu. As duas partidas seriam realizadas no domingo (27 de janeiro), às 17h. A entidade decidiu adiar o jogo do Palmeiras para 19h, no Anacleto Campanella.

A terceira rodada já havia sido reformulada a pedido da PM. A preocupação era evitar riscos à segurança dos torcedores. Além de São Caetano e Palmeiras, ela programava Corinthians x Ponte Preta também para o domingo. O jogo em Itaquera foi antecipado para sábado.

O clássico Santos e São Paulo será realizado no Pacaembu, pois a Vila Belmiro estará em obras pelos próximos dois meses. Os santistas pediram a alteração para o Pacaembu e foram atendidos. O jogo marca o primeiro clássico oficial do técnico argentino Jorge Sampaoli.