FPF aposta no sucesso do quinteto de arbitragem

A utilização do quinteto de arbitragem não é novidade no mundo do futebol. A Uefa já utiliza um os dois auxiliares atrás dos gols nas partidas da Liga Europa e da Liga dos Campeões da Europa, de acordo com normas da International Board (órgão que determina as regras do futebol). Até o momento, a experiência é bem aceita pelos clubes europeus e já é estudada pela Fifa.

"Vamos ter um ganho, enriquecendo a arbitragem", afirma o coronel Marinho. "Esses dois assistentes poderão ter uma visão melhor dos cruzamentos na área. Num lance polêmico, de penalidade, eles terão uma boa condição para ajudar o árbitro. Com certeza é uma medida que dará certo e ajudará a combater os erros."

Os árbitros que participarão do Paulistão estão em ritmo intensificado de treinamento, como explica o coronel. "Os árbitros e os assistentes estão fazendo trabalho prático, teórico e físico. Eles estarão bem entrosados para o início do Paulistão [em 15 de janeiro de 2011]. A FPF vai oferecer tudo o que for necessário para a preparação", avisa.

O quinteto de arbitragem trabalhará apenas na elite do Campeonato Paulista. As demais divisões do futebol estadual continuarão com o tradicional trio.