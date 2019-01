FPF atende pedido e muda duas partidas do Santos para o Pacaembu

Assim como ocorreu em diversos momentos das últimas temporadas, o Santos voltará a mandar jogos no estádio do Pacaembu em 2019. Atendendo a um pedido do clube, a FPF alterou o local dos compromissos do time contra Mirassol e Guarani pelo Campeonato Paulista, que estavam previstos para a Vila Belmiro e agora vão ser realizados na capital.

O Santos será mandante em seis dos 12 jogos que fará na primeira fase do Paulistão, sendo que quatro estão marcados para a Vila Belmiro. Já os duelos com o Mirassol, em 9 de fevereiro, e o Guarani, em 17 de fevereiro, ocorrerão no Pacaembu.

Esses não serão os únicos jogos do Santos em São Paulo na primeira fase do Paulistão, pois o time fará dois clássicos na capital, diante do Palmeiras, em 23 de fevereiro, e do Corinthians, em 9 ou 10 de março. Mas esses compromissos só poderão contar com a presença da torcida mandante.

O Santos estreará no Paulistão em 19 de janeiro, quando receberá a Ferroviária na Vila Belmiro. O time está no Grupo A, ao lado de Ponte Preta, São Caetano e Red Bull Brasil. As equipes enfrentam os 12 clubes das outras chaves, sendo que dois melhores se classificam às quartas de final.