FPF confirma carga de 9 mil ingressos para o Fla na final da Copinha

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na tarde deste sábado, por meio de nota em seu site oficial, que 9 mil ingressos serão destinados aos torcedores do Flamengo para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Corinthians, nesta segunda-feira, no Pacaembu.

O confronto, que será realizado às 10 horas no feriado de aniversário da cidade, terá assim grande maioria de torcedores corintianos nas arquibancadas e nas cadeiras, enquanto os flamenguistas ficarão no tobogã do estádio.

Para comprar os seus ingressos, ao preço de R$ 30 cada, os torcedores do Flamengo só conseguirão adquiri-los inicialmente por meio do site www.bilheteriadigital.com. Caso sobrem entradas, serão abertas as bilheterias aos flamenguistas no dia do jogo, a partir das 7h, nos dois lados do tobogã, sendo que o voucher deve ser trocado no dia do jogo, na bilheteria ímpar do tobogã.

Para justificar a carga de ingressos cedida aos flamenguistas, a FPF ressaltou que a quantidade foi determinada "por recomendação do Batalhão de Choque da Polícia Militar", que certamente não terá moleza para cuidar da segurança de um jogo que contará com o Pacaembu lotado nesta segunda-feira pelas duas maiores torcidas do País.