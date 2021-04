FPF confirma clássico entre Corinthians e São Paulo para as 22h15 de domingo

O clássico envolvendo Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Paulista Sicredi, marcado para o domingo, na Neo Química Arena, teve o horário confirmado pela Federação Paulista de Futebol na noite desta sexta-feira. O Majestoso foi agendado para 22h15, o que frustou o desejo da Rede Globo.

A confirmação da partida para 16h dependia de autorização do governo de São Paulo. Pelo acordo feito para a retomada do campeonato, que envolveu o Ministério Público, os jogos só poderiam ser realizados após as 20 horas, quando entra em vigor o toque de recolher no Estado.

Apesar da flexibilização do plano de emergência de combate à covid-19 e a extensão do horário de várias atividades, a realização do clássico mais cedo, no domingo, não foi autorizada. As partes ainda tentaram um acordo nesta sexta-feira, mas sem sucesso.

Corinthians e São Paulo entram em campo neste domingo já classificados para as quartas de final do Paulistão. A equipe alvinegra lidera o Grupo A, com 21 pontos. Já o time tricolor soma 25 pontos na liderança do B.

Apesar de classificado, o Corinthians vive um momento mais conturbado por causa da derrota para o Peñarol por 2 a 0, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americano. O técnico Vagner Mancini entra bastante pressionado para o jogo.

Já o São Paulo vive ótima fase e chegou ao oitavo triunfo consecutivo ao bater o Rentistas por 2 a 0, quinta-feira, pela Libertadores. O técnico Hernán Crespo deve utilizar uma formação alternativa, já que o time encara o Racing, quarta-feira, na Argentina, novamente pela competição continental.