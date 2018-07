FPF confirma final da Copinha no Pacaembu com ingressos até R$ 50

Depois de permitir que o Corinthians jogasse no Itaquerão na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Cruzeiro, a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu manter a final da Copinha no Pacaembu. O Corinthians terá direito a maior parte dos ingressos, mas a torcida do Flamengo deverá ficar com a totalidade do Tobogã. A decisão está confirmada para as 10h de segunda-feira, dia 25, feriado do aniversário da cidade de São Paulo.

Assim como na semifinal de sexta-feira à noite, entretanto, a FPF deu ao Corinthians a autonomia para vender os ingressos para sua torcida. Por isso, as entradas podem ser adquiridas preferencialmente pelos associados ao ''Fiel Torcedor'', que têm desconto no valor nominal: R$ 30 nas arquibancadas e R$ 50 nas numeradas.

Até as 14h deste sábado, a FPF não havia anunciado o sistema de venda de ingressos para a torcida do Flamengo, nem especificado em que setor os torcedores rubro-negros ficarão. Mas o Tobogã não está disponível para compra pelos corintianos e deverá ser ocupado pelos cariocas.

A tendência é que a final entre os dois times de maior torcida no futebol brasileiro gere a maior renda da história da Copinha. No ano passado, os ingressos para a final entre Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto custaram entre R$ 10 (tobogã) e R$ 30 (numeradas), gerando renda de R$ 505 mil.

Nesta sexta, o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, com preços de ingressos iguais aos da final, atraiu ao Itaquerão mais de 26 mil pagantes, com renda de R$ 705.635,00. A expectativa é que o público no Pacaembu supere 35 mil pessoas.