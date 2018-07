FPF confirma jogos da semifinal do Paulista para o domingo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira a data e os locais das partidas das semifinais do Campeonato Paulista. Como no ano passado, a entidade decidiu realizar os dois confrontos (Corinthians e Palmeiras e Santos e São Paulo) no mesmo dia, domingo, e não um duelo no sábado e outro no domingo, como aconteceu em outras oportunidades. A última vez que os quatro grandes de São Paulo fizeram as semifinais do Estadual foi em 2011, quando o Santos de Ganso e Neymar, e comandado por Muricy Ramalho, ficou com a taça.

Dono da melhor campanha da competição neste ano, o Corinthians receberá o Palmeiras no Itaquerão, às 16 horas. O time da casa entra para a disputa com ligeiro favoritismo por ter sido o melhor da primeira fase e, principalmente, pela longa invencibilidade em seu estádio, que já dura 30 partidas. Logo depois, o Santos recebe o São Paulo na Vila Belmiro, às 18h30. Havia a possibilidade de o time comandado por Marcelo Fernandes levar o jogo para o Pacaembu, em busca de mais renda, mas o confronto acabou mesmo confirmado para o tradicional estádio do clube na Baixada.

As duas equipes que vencerem os jogos únicos dessas semifinais farão a decisão do Paulistão, em duas partidas. Na campanha de 2011, o Corinthians passou pelo Palmeiras nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e o Santos eliminou o São Paulo com vitória por 2 a 0.

DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DOS JOGOS

Domingo

16 horas - Corinthians x Palmeiras, na Arena Corinthians

18h30 - Santos x São Paulo, na Vila Belmiro