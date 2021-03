FPF confirma Mirassol x Corinthians em Volta Redonda, mas cancela São Bento x Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou na noite desta segunda-feira que o jogo entre Mirassol e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, será mesmo em Volta Redonda (RJ), às 21h desta terça. Por outro lado, a outra partida que estava prevista para a cidade foi cancelada. O compromisso entre São Bento e Palmeiras seria realizado horas antes, porém está desmarcado por enquanto.

Em nota oficial, a FPF explicou que a realização do jogo fora de São Paulo foi possível após acordo com o Governo do Estado do Rio, com a Prefeitura de Volta Redonda e com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A entidade disse que o agendamento da partida cumpre um plano de organizar alguns jogos pontuais fora do Estado de São Paulo para minimizar o impacto da paralisação.

A partida entre São Bento e Palmeiras seria realizada às 17h desta terça. Por enquanto, o encontro ainda não tem data. O cancelamento do jogo foi confirmado pelo próprio time do interior em comunicado divulgado à imprensa. Por volta das 18h30, a equipe recebeu aviso da FPF de que não precisaria viajar para Volta Redonda. No momento, o elenco estava reunido para jantar e preparado para embarcar no ônibus às 20h rumo à cidade.

A marcação do jogo entre Mirassol e Corinthians veio poucas horas após a própria FPF emitir um comunicado para avisar que as rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista estariam suspensas. A decisão acatava uma ordem do governo estadual de suspender atividades esportivas coletivas em todo o Estado até 30 de março. Pela manhã, a FPF e os clubes se comprometeram a somente retomar o Estadual no dia 31.

No entanto, logo depois a Prefeitura de Volta Redonda já começou a preparar o estádio Raulino de Oliveira para receber uma rodada dupla. Os funcionários realizaram a limpeza e sanitização do local. Pela cidade, também foram reservados hotéis para receber as delegações dos times paulistas.

É provável que mais outros jogos do Estadual também sejam realizados em Volta Redonda pelos próximos dias. Como só é possível realizar partidas em São Paulo depois do dia 30 de março, a FPF pensa em marcar para a cidade algumas partidas para ajudar a livrar o calendário. Uma possibilidade em questão é marcar para o estádio Raulino de Oliveira o clássico entre Palmeiras e São Paulo.