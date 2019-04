FPF confirma participações de Corinthians e Ponte Preta na Copa Paulista

Um dia depois da realização do Conselho Arbitral na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, os participantes da Copa Paulista foram oficializados nesta sexta-feira. Como esperado, Corinthians e Ponte Preta, provavelmente com seus times sub-23, estarão na disputa que oferece uma vaga à Copa do Brasil e outra ao Campeonato Brasileiro da Série D. Além disso, a entidade também confirmou os quatro grupos da primeira fase.

A competição será disputada por 24 times, divididos em quatro grupos regionalizados de seis. Quatro equipes de cada chave avançam à segunda fase, que terá quatro grupos de quatro. Depois, os dois melhores de cada um desses quadrangulares formam uma nova fase de grupos: duas chaves de quatro times. A reta decisiva será disputada em semifinal e final - ida e volta. No mata-mata, em caso de empate no placar agregado, a disputa será definida em penalidades máximas.

A tabela básica será definida até o próximo dia 22. A FPF ainda instituiu a Lista A, com até 26 atletas, e a Lista B, ilimitada para jogadores de até 21 anos que jogaram competições de base em 2018. Por outro lado, os treinadores só poderão comandar uma equipe no torneio. O programa Futebol Sustentável deverá aparecer a partir da segunda fase.

O atual campeão da Copa Paulista é o Votuporanguense, que optou por disputar a Copa do Brasil - acabou eliminado pelo Ypiranga-RS ainda na primeira fase. Derrotada nos pênaltis na última decisão, a Ferroviária vai tentar o acesso na Série D do Brasileiro.

Confira os grupos da primeira fase da Copa Paulista:

Grupo 1 - Batatais, Linense, Votuporanguense, Comercial, Ferroviária e Mirassol

Grupo 2 - Internacional (Limeira), Velo Clube, Noroeste, XV de Piracicaba, Rio Claro e Atibaia

Grupo 3 - Portuguesa, Juventus, Desportivo Brasil, Taubaté, Nacional e Corinthians

Grupo 4 - Ponte Preta, São Caetano, Água Santa, Santo André, São Bernardo e Grêmio Osasco