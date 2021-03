FPF confirma que jogo entre São Bento x Palmeiras será em Belo Horizonte

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta segunda-feira a alteração de local do jogo entre São Bento e Palmeiras, na próxima quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Previamente marcada para Sorocaba, a partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, casa do América-MG. A mudança se deu por causa de uma restrição existente no Estado de São Paulo para combater a pandemia do novo coronavírus.

A entidade mudou o local da partida porque por uma decisão do governo paulista, estão suspensas as atividades esportivas coletivas em todo o Estado do dia 15 ao dia 30. A primeira alternativa pensada por realizar os jogos no Rio de Janeiro, mas o governo local recusou a ideia. Por isso, ainda na sexta-feira, a FPF iniciou as conversas com a Federação Mineira para que Belo Horizonte recebesse a partida.

A FPF ainda vai tentar liberar para que outros jogos do Estadual possam ser disputados em São Paulo, mesmo durante o período da fase emergencial da pandemia. Entre os dias 15 e 30, estão previstos 25 jogos pela primeira divisão do Campeonato Paulista. Para conseguir a liberação, a FPF vai se reunir com o Ministério Público (MP), que foi o autor da recomendação enviada ao governo estadual para suspender o calendário do futebol.

A confirmação do jogo na capital mineira marca um feito histórico. Nunca na história de mais de cem anos o Campeonato Paulista teve uma partida realizada em outro Estado. Em outros estaduais, porém, isso já foi um pouco mais comum. O Campeonato Carioca chegou anos atrás a disputar clássicos em Brasília e no Espírito Santo.