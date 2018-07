FPF convoca Mauro Silva para aproximar entidade dos jogadores

A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta terça-feira a contratação de Mauro Silva, ex-jogador e campeão do mundo em 1994, nos Estados Unidos. Ele ocupará o cargo de vice-presidente de Integração com os Atletas. Mauro fará o meio-campo da entidade com os jogadores de São Paulo. Isso inclui os elencos dos grandes da capital, como São Paulo, Corinthians e Palmeiras, além do Santos.

A FPF entende que há um distanciamento dos atletas com a instituição. Recentemente, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, disse ao Estado que trabalha para recuperar os clubes do Interior, mas que também deseja que os times menores se esforcem para recuperar o espaço e a tradição por conta própria. Ele prometeu ajudar quem se ajuda.

"Os atletas são os protagonistas do nosso esporte. Então, pretendo ouvir suas opiniões e levá-las à frente para que sejam consideradas nas decisões da FPF", disse Mauro Silva, que já começou a trabalhar em São Paulo. Entre suas funções, Mauro Silva se propõe a visitar os clubes para conhecer e ouvir os jogadores nos prórpios CTs. "Minha chegada expõe a visão da nova administração da FPF, de modernizar e fortalecer o futebol do Brasil", disse o ex-jogador, que terá função pioneira entre as federações estaduais do País.