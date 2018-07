FPF define grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Apenas um grupo será disputado em São Paulo. Os outros 23 acontecerão em cidades do interior paulista. Normalmente, cada sede gasta em torno de R$ 250 mil com os jogos da primeira fase do torneio, com hospedagem, alimentação e transporte das equipes. Este valor é bancado pelo clube mandante, governos municipais e patrocinadores.

Em 2013, o torneio vai ter um recorde de participantes: 96 clubes. Na primeira fase, os times se enfrentam entre si dentro dos grupos. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança à segunda fase, juntamente com os oito melhores por índice técnico, quando começam as eliminatórias. O atual campeão é o Corinthians, que também detém o maior número de títulos, oito no total.

Confira abaixo os grupos da Copa São Paulo:

Grupo A (Presidente Prudente) - Grêmio Prudente, Grêmio-RS, Aquidauanense-MS e Espigão-RO

Grupo B (Marília) - Marília, Coritiba, Cruzeiro-DF e Mirassol

Grupo C (Lins) - Linense, Rio Preto, Noroeste e Atlético-MG

Grupo D (Penápolis) - Penapolense, Juventude, Náutico-PE e Portuguesa

Grupo E (Novo Horizonte) - Novorizontino, Figueirense, Sport e Desportiva-ES

Grupo F (São José do Rio Preto) - América-SP, Flamengo, Santos-AP e Rondonópolis

Grupo G (Monte Azul Paulista) - Monte Azul, Vitória, ABC-RN e Mogi Mirim

Grupo H (Franca) - Francana, Atlético-PR, Barras-PI e ASA-AL

Grupo I (Ribeirão Preto) - Comercial, Vasco, Paysandu e Botafogo-SP

Grupo J (São Carlos) - São Carlos, São Paulo, União-MT e Guaicurus-MS

Grupo K (Leme) - Lemense, Goiás, Guarany-SE e Guarani-SP

Grupo L (Araras) - União São João, Corinthians, XV de Piracicaba e Americano-MA

Grupo M (Rio Claro) - Velo Clube, Fluminense, Itaúna-MG e Atlético Acreano-AC

Grupo N (Jaguariúna) - Santos, São Mateus-ES, Remo e Corinthians-AL

Grupo O (Sumaré) - Sumaré, Ceará, Santa Cruz-PE e São Raimundo-RR

Grupo P (Louveira) - Audax-SP, Bahia, Criciúma e Botafogo-PB

Grupo Q (São José dos Campos) - São José, Cruzeiro, São Francisco-BA e São Caetano

Grupo R (Taubaté) - Taubaté, Botafogo-RJ, Gama-DF e Santo André

Grupo S (Porto Feliz) - Desportivo Brasil, Avaí, Atlético-GO e América-RN

Grupo T (Barueri) - Grêmio Barueri, Palmeiras, Fluminense-PI e Confiança-SE

Grupo U (Osasco) - Grêmio Osasco, Inter-RS, Nacional-AM e Paulista

Grupo V (São Bernardo do Campo) - São Bernardo, Fortaleza, Caxias-RS e JV Lideral-AM

Grupo W (Guarulhos) - Flamengo-SP, América-MG, Vila Nova-GO e Juventus

Grupo X (São Paulo) - Nacional, Paraná, Tocantinópolis-TO e Ponte Preta