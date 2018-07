FPF define horários das quartas da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Com todos os jogos marcados para terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na manhã desta segunda-feira os locais e horários dos confrontos válidos pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Favoritos ao título e únicos times com 100% de aproveitamento, Corinthians e São Paulo enfrentam São Caetano e Atlético-MG, respectivamente. A equipe do Parque São Jorge joga às 18h30 na Arena Barueri, enquanto o time do Morumbi segue atuando no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A partida começará às 21 horas.

O primeiro jogo das quartas de final acontece na Rua Javari, às 15h30, entre Botafogo-SP e Grêmio. Único grande paulista que ainda não conquistou a Copa São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Vitória, às 16 horas, no Major Levy Sobrinho, em Limeira.

Assim como nas últimas duas fases, caso uma partida das quartas de final termine empatada no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Confira os jogos das quartas de final da Copa São Paulo:

Terça-feira

15h30 - Grêmio x Botafogo-SP

16 horas - Palmeiras x Vitória

18h30 - Corinthians x São Caetano

21 horas - Atlético-MG x São Paulo