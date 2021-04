FPF define horários de 12 jogos do Paulistão com clássico às 20h neste domingo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite de quarta-feira os horários de mais 12 partidas do Campeonato Paulista Sicredi. Seguindo o que foi acordado com o Ministério Público e o Governo do Estado de São Paulo, todos os jogos acontecem após às 20 horas, para obedecer o toque de recolher imposto pelas autoridades em função da pandemia da covid-19.

A atualização revelada pela FPF contempla jogos da sétima, oitava e nona rodadas, entre os próximos dia dias 25 e 29. O destaque do período é o clássico Santos x Corinthians, que será realizado neste domingo, a partir das 20 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

No mesmo horário, o Palmeiras terá o compromisso contra o Mirassol, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Um pouco mais tarde, às 22h15, o São Paulo entrará em campo contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Por conta da paralisação de quase um mês devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus no Estado, o Paulistão terá uma maratona de jogos daqui para a frente, com atualização constante dos próximos duelos e sem necessariamente seguir a ordem da tabela original.

Confira os horários do Paulistão entre os dias 25 e 29 de abril

25/04 (domingo)

20 horas

Santos x Corinthians - 8.ª rodada

Red Bull Bragantino x Ferroviária - 8.ª rodada

Palmeiras x Mirassol - 8.ª rodada

22h15

Botafogo-SP x São Caetano - 8.ª rodada

Ituano x São Paulo - 8.ª rodada

------------------------------------

26/04 (segunda-feira)

20 horas

Ponte Preta x Inter de Limeira - 8.ª rodada

22h15

Santo André x Guarani - 8.ª rodada

-------------------------------------

27/04 (terça-feira)

21h30

São Bento x Novorizontino - 8.ª rodada

--------------------------------------

28/04 (quarta-feira)

21 horas

São Caetano x Ituano - 9.ª rodada

---------------------------------------

29/04 (quinta-feira)

21 horas

Ponte Preta x Mirassol - 9.ª rodada

22 horas

Palmeiras x Inter de Limeira - 9.ª rodada

22h15

Ferroviária x Santo André - 7.ª rodada