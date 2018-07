FPF define os árbitros das semifinais do Campeonato Paulista

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou na tarde desta quarta-feira o sorteio dos árbitros das semifinais do Paulistão. Raphael Claus foi escolhido para apitar São Paulo x Santos, sábado, no Morumbi. E Paulo César de Oliveira será o responsável por Palmeiras x Corinthians, domingo, no Pacaembu.

As semifinais do Paulistão acontecem jogo único, para a definição dos dois finalistas. Em caso de empate durante a partida, a decisão da vaga será por pênaltis. Mas São Paulo e Palmeiras, por terem feito melhor campanha, terão a vantagem do mando de campo diante de Santos e Corinthians, respectivamente.

Também nesta quarta-feira, a FPF definiu os árbitros dos jogos da disputa pelo título de Campeão do Interior. Marcelo Aparecido de Souza apita Oeste x Mirassol, na sexta-feira, no Estádio dos Amaros, em Itápolis. E Magno de Souza Lima Neto estará em Ponte Preta x São Caetano, sábado, no Moisés Lucarelli, em Campinas.