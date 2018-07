FPF define que Guarani e Oeste vão disputar final da Série A2 no sábado à noite

A final do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, entre Guarani e Oeste será disputada às 19 horas deste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). A data foi definida em reunião realizada na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, nesta quinta-feira. Não há jogo de volta.

A decisão vai ser disputada em Campinas porque o Guarani tem a melhor campanha na somatória das fases, com 35 pontos contra 33 do adversário. Fora o fato de decidir o título em casa, o time campineiro não tem nenhuma outra vantagem. Em caso de empate no tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis.

Além de levantar a taça, o vencedor do duelo também garante vaga na Copa do Brasil de 2019, além de uma premiação de R$ 280 mil - o vice fica com R$ 180 mil. Por terem avançado à final, ambos já estão credenciados para a disputa da elite do futebol paulista no próximo ano. Por coincidência, os dois times estão na Série B do Campeonato Brasileiro, que começará no próximo dia 13.

O Guarani garantiu o acesso na última quarta-feira com uma vitória por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba, em Campinas, após empate sem gols no jogo de ida, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). O Oeste comemorou a vaga na última terça ao vencer o São Bernardo por 3 a 2 no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Antes, já havia vencido por 2 a 1 na Arena Barueri, em Barueri (SP).