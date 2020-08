FPF define Raphael Claus como árbitro do 1º jogo da final do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira a arbitragem do primeiro jogo da decisão do Estadual entre Corinthians e Palmeiras. Raphael Claus será o juiz do duelo, marcado para as 21h30, no estádio do clube alvinegro em Itaquera.

Claus terá a companhia os auxiliares Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli. Já o VAR, o árbitro de vídeo, vai ser comandado por Thiago Duarte Peixoto. Além disso, Marcio Henrique de Gois e Herman Brumel Vani vão ser os assistentes do VAR.

No último domingo, Claus esteve na Arena Corinthians, mas para operar o VAR. E partiu dele a orientação para uma marcação decisiva do árbitro Vinícius Gonçalves, aos 14 minutos do segundo tempo, quando a partida entre Corinthians e Mirassol estava empatada em 0 a 0.

Naquele momento, o árbitro marcou falta de Juninho em Carlos numa dividida. O VAR, então, sugeriu a revisão do lance. E o juiz decidiu dar o cartão vermelho para o camisa 10 do Mirassol. Com um jogador a mais em campo, o time da capital conseguiu marcar o gol da vitória e da classificação à final do Estadual.

Claus também foi o árbitro do clássico entre Corinthians e Palmeiras disputado em 22 de julho, na volta do Paulistão. Naquela oportunidade, também em Itaquera, o time da casa venceu por 1 a 0 graças ao gol marcado pelo zagueiro Gil. Foi, aliás, o sexto dérbi apitado por Claus. No total, são três triunfos do Corinthians, dois empates e uma derrota para o Palmeiras.