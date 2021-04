FPF define tabela até 6 de maio, mas clássico no domingo não tem horário definido

O clássico deste domingo entre Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista, ainda não tem horário definido. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quinta-feira a realização da partida, mas não informou o horário por falta de definição.

Isso porque a TV Globo pretende exibir a partida ao vivo e pleiteia que seja realizada às 16 horas. Para isso, porém, será necessária autorização do governo estadual. Pelo acordo feito para a retomada do campeonato, os jogos só poderiam ser realizados após as 20 horas.

No entanto, com a flexibilização do plano de emergência de combate à covid-19 e a extensão do horário de várias atividades, deverá ser feita a tentativa de realizar jogos em horários tradicionais. A expectativa é que o horário do clássico seja definido nesta sexta-feira.

A atualização da FPF contempla jogos da sexta, 10.ª e 11.ª rodadas, entre os dias 1.º e 6 de maio. O clássico Ponte Preta x Guarani, marcado para a próxima quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), vai ser realizado às 21 horas.

No dia seguinte, também às 21 horas, outro clássico será realizado. No estádio Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras receberá o Santos, pela 11.ª rodada. Os dois times terão pouco tempo de descanso porque têm partidas marcadas pela Libertadores na terça-feira. O clube alviverde encara o Defensa y Justicia, na Argentina, e o alvinegro enfrenta o The Strongest, da Bolívia, em Santos.

Confira a tabela do Paulistão de 1.º a 6 de maio:

Sábado (01/05)

20 horas

Red Bull Bragantino x Santos - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (10.ª rodada)

Domingo (02/05)

A definir

Corinthians x São Paulo - Neo Química Arena, em São Paulo (10.ª rodada)

20 horas

Guarani x Novorizontino - Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (10.ª rodada)

Santo André x Palmeiras - Canindé, em São Paulo (10.ª rodada)

22h15 - Ituano x Ponte Preta - Dr. Novelli Júnior, em Itu (10.ª rodada)

Segunda-feira (03/05)

20 horas

Inter de Limeira x São Caetano - Major José Levy Sobrinho, em Limeira (10.ª rodada)

Mirassol x Ferroviária - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (10.ª rodada)

22h15

Botafogo-SP x São Bento - Santa Cruz, em Ribeirão Preto (10.ª rodada)

Quarta-feira (05/05)

21 horas

Ponte Preta x Guarani - Moisés Lucarelli, em Campinas (6.ª rodada)

Quinta-feira (06/05)

20 horas

Novorizontino x Botafogo-SP - Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte (11.ª rodada)

São Bento x Inter de Limeira - Walter Ribeiro, em Sorocaba (11.ª rodada)

21 horas

Palmeiras x Santos - Allianz Parque, em São Paulo (11.ª rodada)

Santo André x Mirassol - Canindé, em São Paulo (11.ª rodada)

22h15

Ferroviária x Ituano - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (11.ª rodada)