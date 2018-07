FPF desmembra a tabela do Paulistão e Palmeiras será último grande a estrear

A Federação Paulista de Futebol (FPF) desmembrou nesta sexta-feira a tabela das sete primeiras rodadas do Campeonato Paulista de 2018. O primeiro jogo está marcado para as 17 horas do dia 17 de janeiro, entre Red Bull Brasil e Ferroviária. Com o Moisés Lucarelli ainda interditado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a partida ainda não tem local definido. Outros cinco jogos serão disputados no primeiro dia da competição.

A primeira rodada só estará concluída na quinta-feira, dia 18, com o Palmeiras em campo contra o Santo André no Allianz Parque, às 19h30, mesmo horário do duelo entre Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto.

O Corinthians, atual campeão estadual, inicia a caminhada em busca do bicampeonato contra a Ponte Preta no Itaquerão, às 21h45 do dia 17 de janeiro, em uma reedição da grande final de 2017. No mesmo dia, mais cedo, o São Paulo vai até Sorocaba jogar com o São Bento no Walter Ribeiro, às 19h30, mesmo horário em que o Santos enfrentará o Linense no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

A FPF manteve a decisão de realizar jogos na segunda-feira à noite. A data também é utilizada no Campeonato Brasileiro. Destaque para o Santos, que já na segunda rodada recebe o Bragantino na Vila Belmiro no dia 22 de janeiro, às 20 horas.

A primeira fase também já tem prazo final: dia 11 de março, com todos os oito jogos da última rodada sendo às 16 horas. As quartas de final foram agendadas para os dias 18 e 21 de março, as semifinais para 25 e 28 de março e a grande final para os dias 1º e 8 de abril. Os jogos da oitava rodada até a 11ª ainda não tem datas e horários determinados.

Confira como ficou a tabela da primeira rodada do Paulistão:

17/01

17h - Red Bull Brasil x Ferroviária

19h30 - Linense x Santos

São Bento x São Paulo

Ituano x São Caetano

Novorizontino x Mirassol

21h45 - Corinthians x Ponte Preta

18/01

19h30 - Palmeiras x Santo André

Bragantino x Botafogo