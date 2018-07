FPF detalha tabela e Palmeiras vai abrir o Campeonato Paulista

O Palmeiras será o primeiro dos quatro clubes grandes de São Paulo a estrear na edição de 2015 do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o desmembramento das primeiras nove rodadas da competição e anunciou que a equipe vai encarar o Osasco Audax, no Pacaembu (o mandante será o clube de Osasco), no dia 31 de janeiro, um sábado, às 17 horas.

Outros dois jogos vão ser disputados no mesmo horário: Bragantino x São Bernardo e Rio Claro x Botafogo. Já os outros três grandes clubes de São Paulo estrearão no dia seguinte. Às 17 horas, o Penapolense receberá o São Paulo , enquanto o Corinthians enfrentará o Marília no seu estádio. Já Santos e Ituano reeditarão a última final do Paulistão a partir das 19h30, na Vila Belmiro.

A tabela divulgada pela FPF indica que as rodadas de fim de semana do Paulistão terão suas partidas disputadas em cinco horários: 17h, 19h30 e 21h, este último apenas aos sábados, 16h e 18h30, esses após o fim do horário de verão. Já nas quartas e quintas, ao menos nas nove primeiras rodadas, os horários serão: 17h (somente às quartas), 19h30, 21h (somente às quintas) e 22h (somente às quartas).

A primeira fase do Paulistão será disputada em 15 rodadas, com os times divididos em quatro grupos de cinco equipes, em que cada equipe enfrentará os clubes das outras três chaves. Os dois primeiros colocados de cada grupo se garantem nas quartas de final, disputadas em jogo único, assim como as semifinais. Já a decisão, em duas partidas, vai ser realizada nos dias 26 de abril e 3 de maio.

Confira a tabela da primeira rodada do Paulistão:

31/01 (sábado)

17h - Osasco Audax x Palmeiras

Bragantino x São Bernardo

Rio Claro x Botafogo

19h30 - Capivariano x Red Bull Brasil

21h - XV de Piracicaba x Mogi Mirim

01/02 (domingo)

17h - Penapolense x São Paulo

Corinthians x Marília

19h30 - Santos x Ituano

São Bento x Linense

Ponte Preta x Portuguesa