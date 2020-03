Federação Paulista e do Rio determinam portões fechados de jogos na capital por causa do coronavírus

A Federação Paulista de Futebol (FPF) comunicou nesta sexta-feira aos clubes filiados de São Paulo que os jogos realizados na capital serão disputados com portões fechados, sem a presença de torcedores. A entidade ainda analisa adotar a medida para as partidas no interior do Estado, entendendo que o número de torcedores nesses casos é menor. A decisão foi tomada por causa da pandemia do novo coronavírus e passa a valer a partir da 10ª rodada do Campeonato Paulista, que começa nesta sexta-feira e se estende para o fim de semana e segunda.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Neste sábado, por exemplo, São Paulo e Santos se enfrentam a partir das 19h no Morumbi. O time mandante já havia vendido mais de 15 mil ingressos para o clássico. O clube informa que os casos de torcedores que tenham comprado ingressos sejam encaminhados para ouvidoria@saopaulofc.net. Há a possibilidade de devolução do dinheiro ou fazer valer a entrada para quando o clássico for remarcado.

O outro jogo realizado na capital está marcado para domingo, quando o Corinthians recebe o Ituano, a partir das 16h, na Arena em Itaquera. O clube já parou de vender entradas. Já o Palmeiras visita a Inter de Limeira neste sábado, às 16h30.

A decisão de fechar os portões das partidas também foi tomada no Rio de Janeiro. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informou que "determinou aos clubes que suspendam preventivamente a venda de ingressos para os jogos deste fim de semana. A FERJ aguarda diretrizes dos órgãos governamentais para decisão final." A CBF ainda não se manifestou oficialmente, mas vem mantendo contatos com o Ministério da Saúde.

Diversos eventos esportivos pelo mundo vêm sendo adiados ou cancelados. A Conmebol anunciou na última quinta-feira que a Copa Libertadores da América está suspensa. As duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 também foram adiadas.

Até a manhã desta sexta-feira, a FPF vinha dizendo que estava "seguindo à risca protocolo preconizado pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus, do Ministério da Saúde". Além disso, a nota também dizia que a "FPF enviou aos clubes recomendações de prevenção ao novo coronavírus, solicitando inclusive que casos de suspeita da doença sejam comunicados ao Ministério da Saúde, mas também à FPF, para que outras medidas preventivas fossem tomadas".