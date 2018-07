FPF divulga a tabela das oitavas de final da Copa São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na manhã desta sexta-feira, datas, horários e locais dos jogos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Serão quatro partidas no sábado e outras quatro no domingo.

O único grande paulista que entrará em campo neste sábado é o Palmeiras, que segue na luta pelo título inédito da competição e fará o duelo de abertura desta fase, contra o Ituano, às 10 horas, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

Em seguida, às 16 horas, o Cruzeiro, que busca seu segundo título, fará o segundo jogo do dia diante do Vitória, no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté.

Um dos maiores campeões da competição, com cinco títulos, o Fluminense também jogará no sábado. A equipe carioca pegará o Botafogo-SP, às 19 horas, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Às 21 horas, o Grêmio fará o último jogo do dia contra o surpreendente Goiânia, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto.

São Caetano x Figueirense é o duelo que abre o domingo de confrontos, às 10 horas, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Em seguida, às 16 horas, o Corinthians, maior vencedor da Copinha - oito taças -, terá pela frente o Goiás, às 16h30, na Arena Barueri.

Flamengo e Atlético-MG, por sua vez, travam o clássico das oitavas de final a partir das 19 horas, no Estádio José Liberatti, em Osasco, antes de o confronto Criciúma x São Paulo definir o último classificado às quartas de final, a partir das 21 horas, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Confira a tabela das oitavas de final da Copa São Paulo:

Sábado

10h - Palmeiras x Ituano

16h - Vitória x Cruzeiro

19h - Fluminense x Botafogo-SP

21h - Grêmio x Goiânia

Domingo

10h - São Caetano x Figueirense

16h30 - Corinthians x Goiás

19h - Flamengo x Atlético-MG

21h - Criciúma x São Paulo