FPF divulga tabela da Série A2 paulista e confirma transmissão na TV a cabo A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou datas, horários e locais de todas as rodadas do Campeonato Paulista da Série A2 de 2016. O confronto entre dois clubes tradicionais - o Paulista, de Jundiaí, e o Bragantino, de Bragança Paulista -, abre a disputa no sábado, dia 30 deste mês, às 10 horas, em Jundiaí. E a maior novidade é a transmissão dos jogos pelo SporTV, que já acompanhará este confronto de abertura. Por enquanto, foi confirmado apenas um jogo com transmissão da Rede Vida: Monte Azul x Guarani, na primeira rodada.