FPF divulga tabela do Paulistão e São Paulo vai voltar a Itaquera

Três meses depois de levar 6 a 1 do Corinthians no Itaquerão, o São Paulo vai ter que voltar ao estádio corintiano logo na quarta rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira a Federação Paulista de Futebol (FPF) publicou a tabela da competição, dividida apenas por mando de campo e rodada, e marcou para o fim de semana do dia 14 de fevereiro, com mando alvinegro, o primeiro clássico do Estadual.

Campeão em 2015, o Santos terá direito de mandar em casa dois clássicos, contra Corinthians (oitava rodada) e São Paulo (12.ª), visitando o Palmeiras (quinta). O time alviverde, vice-campeão, também recebeu esse privilégio. Visitará o São Paulo (nona) e receberá o Corinthians (na 14.ª e penúltima rodada).

A FPF não detalhou as rodadas ainda, nem mesmo a primeira. Sabe-se apenas que ela será no fim de semana do dia 31 de janeiro e quais jogos serão realizados. O Palmeiras visita o Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos recebe o São Bernardo, o Corinthians joga em casa contra o XV de Piracicaba e o São Paulo fora diante do Red Bull Brasil.

Se conseguir se classificar para a fase preliminar da Copa Libertadores, o São Paulo deverá ter alterados seus jogos da segunda e da terceira rodadas, diante de Água Santa e Mogi Mirim, ambos em casa.

A seleção brasileira joga no fim de março, mas o Paulistão não para, com até quatro rodadas sendo afetadas. Nesse período, há o clássico entre São Paulo e Santos e o Corinthians tem uma sequência complicada, contra Ituano e Ponte Preta.

Pelo terceiro ano seguido o Paulistão terá quatro grupos de cinco times, com as equipes da própria chave não se enfrentando entre si, de forma que a primeira fase tem 15 clubes. Os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final e se enfrentam em jogo único, na casa do time de melhor campanha. A novidade é que seis clubes serão rebaixados, para a edição 2017 do torneio ter apenas 16 equipes.

O Estadual deste ano está desfalcado de algumas das equipes mais vitoriosas de São Paulo, como Guarani, Portuguesa, Santo André, Paulista, Bragantino e São Caetano, times que já foram campeões ou vice do Brasileirão ou da Copa do Brasil.

Confira os jogos dos quatro clubes grandes de São Paulo no Paulistão 2016:

SÃO PAULO - Red Bull Brasil (Fora), Água Santa (Casa), Mogi Mirim (C), Corinthians (F), Rio Claro (C), Novorizontino (C), Ponte Preta (F), São Bernardo (C), Palmeiras (C), Ituano (F), Botafogo (C), Santos (F), Linense (F), Oeste (C) e São Bento (F).

PALMEIRAS - Botafogo (F), São Bento (C), Oeste (C), Linense (C), Santos (C), XV de Piracicaba (F), Ferroviária (C), Capivariano (C), São Paulo (F), Audax (F), Red Bull Brasil (C), Água Santa (F), Rio Claro (C), Palmeiras (C) e Mogi Mirim (F).

CORINTHIANS - XV de Piracicaba (C), Audax (F), Capivariano (C), São Paulo (C), Ferroviária (F), São Bento (F), Oeste (C), Santos (F), Botafogo (F), Linense (C), São Bernardo (F), Ituano (C), Ponte Preta (C), Palmeiras (F) e Novorizontino (C).

SANTOS - São Bernardo (C), Ponte Preta (F), Ituano (C), Novorizontino (F), Palmeiras (F), Mogi Mirim (C), Red Bull Brasil (F), Corinthians (C), Água Santa (C), Rio Claro (F), XV de Piracicaba (F), São Paulo (C), Ferroviária (C), Capivariano (F) e Audax (C).