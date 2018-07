FPF diz que medalha pega por Marin foi presente de Del Nero

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou que a medalha colocada no bolso por José Maria Marin, vice-presidente da CBF e ex-vereador, deputado estadual e governador de São Paulo, durante a premiação do Corinthians pelo título da Copa São Paulo de Juniores, foi um presente do presidente da FPF, Marco Polo Del Nero.

Imagens de TV flagraram o dirigente 'pegando' a medalha, enquanto o time sub-18 do Corinthians recebia o prêmio pelo oitava título da tradicional competição, ao bater o Fluminense por 2 a 1, no estádio do Pacaembu. A imagem gerou polêmica e discussão em sites e nas mídias sociais.