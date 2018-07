FPF diz que vagas na Série D de 2016 serão de Linense e Ituano

Com as duas vagas a mais, especulava-se que a FPF fosse ampliar o número de classificados à Série D através do Campeonato Paulista. Até então, os dois times de melhores campanhas do Estadual entre aqueles que não estavam garantidos nas Séries A, B ou C iam para a Série D. A expectativa era de que esse número fosse ampliado para quatro, mas a federação preferiu adotar outro critério.

A FPF optou por dar mais importância à Copa Paulista, torneio organizado no segundo semestre de cada ano para que os times menores do estado não fiquem sem calendário. Linense e Ituano fizeram a final do torneio no ano passado e por isso foram beneficiados.

Campeão da Copa Paulista em 2015, o Linense tinha direito a uma vaga na Copa do Brasil desse ano ou optar por disputar a Série D, caso novas vagas fossem abertas na quarta divisão nacional. Como as novas vagas foram abertas somente depois de o clube ter escolhido participar da Copa do Brasil, a FPF optou por classificá-lo para as duas competições.

Já o Ituano só se classificaria para alguma competição nacional se novas vagas fossem abertas na Série D. Neste caso, a equipe se garantiria no torneio não escolhido pelo Linense. Como foram abertas duas vagas, ambos se classificaram automaticamente, segundo o critério da FPF.

As seis vagas restantes na Série D vão ser distribuídas entre seis Estados. São eles: Minas Gerais e Rio de Janeiro, que passarão a ter três times na competição, além de Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pará, todas agora com duas equipes na quarta divisão nacional, como já ocorria com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Goiás e Bahia.