FPF e clubes enviam proposta para o governo estadual para o retorno do futebol

Membros da Federação Paulista de Futebol (FPF) e os 16 presidentes dos clubes do Campeonato Paulista da Série A1 esperam ter uma resposta do governo do Estado até terça-feira para programar o retorno do futebol, aos menos nos treinamentos no campo. Em reunião por videoconferência, ficou decidido que FPF e os times encaminharão novamente ao governador João Doria e às prefeituras proposta minuciosa para a retomada das atividades nas cidades em que elas ainda não foram liberadas.

Leia Também Hungria amplia contrato com a Fórmula 1 para realizar a corrida até 2027

A iniciativa ganhou força, segundo a FPF, "diante da flexibilização da quarentena anunciada pelas autoridades públicas paulistas, inclusive com liberação a shoppings, que contam com cuidados menos rigorosos do que os previstos pelo protocolo do Futebol Paulista".

Em nota nas redes sociais, a FPF informa que o novo protocolo irá prever a testagem de todos os profissionais, com retomada gradual dos treinamentos, iniciando com atividades individuais e em ambientes abertos. O Campeonato Paulista foi suspenso em 16 de março por causa da pandemia do novo coronavírus, quando restavam duas rodadas a serem disputadas na fase de classificação e toda a etapa decisiva. Dos quatro grandes, apenas o Corinthians não estava pré-classificado.

Nesta semana, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, disse ao Estadão que achava errado um time voltar e outro não, como está acontecendo no Brasil, e que isso poderia prejudicar algumas equipes. No caso do futebol paulista, os jogadores estão treinando em suas respectivas casas.

Sidney Riquetto, presidente do Santo André

Como foi a reunião com a FPF?

Pouco produtiva, pois a federação ainda não tem autorização oficial do Governo Estadual para liberar os treinamentos. Segunda-feira à noite teremos uma reunião do Comitê Médico e na terça-feira será enviado um protocolo para o governo. Em alguns momentos a reunião foi constrangedora, pois algumas equipes já retornaram aos treinos, mas o Red Bull Bragantino foi o único a admitir, quebrando a união de atitude entre os clubes."

O senhor acha que há condições de retornar com os treinos?

"Com o seguimento do protocolo, as testagens pré-início dos treinos, confinamento dos atletas, acho que nossas atividades serão mais seguras do que trabalhos no shopping e supermercados."

Como está o Santo André?

Estamos em negociação avançada para conseguir um local de treinamento fora da cidade para ser nosso quartel general, pois o estádio municipal, que usávamos, hoje é um hospital de campanha.

E o time do Santo André?

Dos 25 jogadores inscritos no Paulistão, 21 tiveram seus contrato encerrados em abril, pois havíamos feito um planejamento de alcançar as quartas de final. Após a paralisação, tenho vários jogadores apalavrados para retornar ao clube. São oito, nove titulares do time que estava jogando. No total, vamos ter 21 ou 22 atletas.

E financeiramente?

Temos um mês de salário atrasado, mas fizemos um acordo com os atletas que retornarem de que tudo será acertado com a volta das partidas. A cota da TV de 15 de abril só recebemos 10%. Mas os atletas sabem que vamos honrar nossos compromissos e todos vão receber cada centavo a que tem direito.

VEJA O COMUNICADO DA FPF

A Federação Paulista de Futebol e os Clubes do Campeonato Paulista Série A1 - 2020 realizaram reunião virtual nesta sexta-feira, 5 de maio de 2020, a fim de atualizar os acontecimentos em decorrência da Pandemia de COVID-19 e a retomada do futebol, quando esta for autorizada. Neste sentido, prezando pela transparência, listamos abaixo os temas tratados na videoconferência:

• Diante da flexibilização da quarentena anunciada pelas autoridades públicas paulistas, inclusive com liberação a shoppings, que contam com cuidados menos rigorosos do que os previstos pelo protocolo do Futebol Paulista, a FPF e os clubes encaminharão novamente ao Governo do Estado e às Prefeituras proposta minuciosa voltada à retomada dos treinamentos nas cidades em que estes ainda não foram liberados;

• O novo protocolo irá prever a testagem de todos os profissionais, com retomada gradual dos treinamentos, iniciando com atividades individuais e em ambientes abertos;

• Com a expectativa de uma resposta do Governo do Estado neste período, realizaremos na próxima terça-feira, 11h, uma nova reunião para reavaliar a situação do retorno.

Participantes da Videoconferência:

Reinaldo Carneiro Bastos – Presidente FPF;

Fernando Enes Solleiro – Vice-Presidente FPF;

Mauro Silva – Vice-Presidente FPF;

Luis Antonio Martinez Vidal - Vice-Presidente FPF;

Gustavo Delbin - Vice-Presidente de Registro, Transferências e Licenciamentos FPF;

Mislaine Scarelli - Vice-Presidente de Gestão Corporativa FPF;

Emerson Piovesan – Vice-Presidente de Finanças FPF;

Moisés Cohen – Presidente do Comitê Médico FPF;

Fernando Mello – Vice-Presidente de Comunicação e Marketing FPF;

Bernardo Itri – Diretor de Comunicação FPF;

Cristina Abreu – Diretora de Competições FPF;

Ana Paula Oliveira – Presidente da Comissão Estatual de Arbitragem FPF;

Ednilson Corona – Membro da Comissão Estadual de Arbitragem FPF;

Aline Pellegrino – Diretora de Futebol Feminino FPF;

Maurício Fragata – Gerente de Marketing FPF;

Andréa Franco – Coordenadora de Arrecadação da FPF;

Caio Medauar – Ouvidor FPF;

Lúcio Blanco – Consultor de Eventos Esportivos FPF;

André Sica – Membro Comissão de Assuntos Jurídicos;

Alexandre Pássaro Filho – Membro Comissão de Assuntos Jurídicos;

Cristiano Caús - Membro Comissão de Assuntos Jurídicos;

Lucas D´Andrea Balistiero – Presidente da AA Internacional de Limeira;

Sebastião Moreira Arcanjo – Presidente da AA Ponte Preta;

Gerson Engrácia Garcia – Presidente do Botafogo Futebol S/A;

Paulo Sirqueira Korek Farias – Presidente do EC Água Santa;

Sidney Gerson Riquetto – Presidente do EC Santo André;

Carlos Alberto Salmazo – Presidente da Ferroviária Futebol S/A;

Genilson da Rocha Santos – Presidente do Grêmio Novorizontino;

Ricardo Miguel Moisés – Presidente do Guarani FC;

Paulo Silvestri – Gestor do Ituano FC;

Edson Antônio Ermenegildo – Presidente do Mirassol FC;

Ernesto Francisco Garcia – Presidente do Oeste FC;

Thiago Roberto Scuro – Presidente do Red Bull Bragantino;

José Carlos Peres – Presidente do Santos FC;

Carlos Augusto de Barros e Silva – Presidente do São Paulo FC;

Maurício Precivalle Galiotte – Presidente da SE Palmeiras;

Andrés Navarro Sanchez – Presidente do SC Corinthians Pta;

Rinaldo Martorelli – Presidente SAPESP;

Aurélio Sant’anna Martins – Presidente SAFESP e

Whashington Mascarenhas – Presidente FENAPAF SP