FPF elege seleção do Paulistão com seis jogadores do Santos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira a seleção do Paulistão, eleita por meio de uma votação que contou com a participação de dezenas de jornalistas de todo o Estado convidados pela entidade. E a equipe formada pelos especialistas trouxe a presença de seis jogadores do Santos, que se sagrou campeão estadual mais uma vez ao vencer o Audax por 1 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro.

Vice-campeão, o time de Osasco teve dois atletas eleitos para a seleção, enquanto o Corinthians, eliminado nas semifinais pela equipe da Grande São Paulo, contou com outros dois nomes na escalação. O último jogador que completa o time ideal do campeonato é o atacante Roger, do Red Bull Brasil, que terminou o torneio como artilheiro isolado, com 11 gols.

Desta forma, São Paulo e Palmeiras acabaram ficando sem nenhum representante na seleção do Paulistão. Isso depois de o time são-paulino ter sido goleado por 4 a 1 pelo Audax nas quartas de final, em Osasco, e a equipe palmeirense derrotada nos pênaltis pelo Santos nas semifinais, após empate por 2 a 2 no tempo normal, na Vila - o Corinthians caiu da mesma forma contra o time osasquense, em Itaquera.

Curiosamente, Ricardo Oliveira, autor do belo gol que deu o título estadual ao Santos no último domingo, acabou ficando fora da seleção, que teve Gabriel, da equipe santista, e Roger como dupla de ataque eleita.

A seleção formada por meio da votação da FPF foi a seguinte: Vanderlei (Santos); Fagner (Corinthians), Felipe (Corinthians), Gustavo Henrique (Santos) e Zeca (Santos); Thiago Maia (Santos), Camacho (Audax), Tchê Tchê (Audax) e Lucas Lima (Santos); Gabriel (Santos) e Roger (Red Bull Brasil).

Já Fernando Diniz, que realizou grande trabalho sob o comando do Audax nesta surpreendente campanha do time neste ano, foi eleito o técnico da seleção do campeonato.