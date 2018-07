FPF escala jogos de Corinthians e São Paulo neste sábado na Capital

Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou as datas, horários e locais dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Haverá dois grandes jogando em São Paulo no mesmo dia, mas em horários diferentes. Corinthians e Ponte Preta será sábado, às 16h20, na Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste. São Paulo e Red Bull Brasil se enfrentam no mesmo dia, às 18h30, no Estádio do Morumbi, zona sul.

Com representantes dos clubes classificados, o conselho técnico da FPF definiu as pendências, já que duas equipes da Capital não poderiam jogar no mesmo horário por causa do temor da PM com os confrontos de suas torcidas. Havia ainda a intenção de levar uma das partidas para segunda-feira. No domingo, uma manifestação marcada em São Paulo, na Avenida Paulista, também ajudou a alterar o horário da partida do Palmeiras com o Botafogo, que será às 11h da manhã. Isso muda toda a preparação do elenco.

Líder do Grupo 1, o São Paulo encara o Red Bull em sua casa graças à 3ª melhor campanha geral do campeonato. Vale lembrar que a equipe de Campinas, que se classificou com uma rodada de antecedência, surpreendeu o Palmeiras durante a 1ª fase, derrotando o time da Capital por 2 a 0 no Moisés Lucarelli. No Grupo 2, o Corinthians, melhor classificado geral, recebe uma 'pedreira': a Ponte Preta, em sua arena, também no sábado, às 16h20. A Ponte está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

A PM acredita que o fato de as torcidas ganharem zonas diferentes de São Paulo possa impedir brigas. A diferença de duas horas e meia de um jogo para o outro pode ajudar. Estações do metrô estarão com policiamento reforçado.

Líder do Grupo 3, o Palmeiras terminou em 4º lugar na tabela geral e, por uma questão de segurança envolvendo a passeata de domingo, teve o horário de sua partida transferida para as 11h de domingo, no Allianz Parque. O regulamento da FPF diz que os quatro primeiros classificados jogam em seus estádios. Desse modo, o Santos também mandará seu jogo em casa, na Vila Belmiro, domingo, às 16h. O time recebe o XV de Piracicaba após ter feito uma boa campanha, terminando a 1ª fase apenas atrás do Corinthians.

DATAS E HORÁRIOS DAS QUARTAS

Corinthians x Ponte Preta - Sábado, 16h20, na Arena Corinthians

São Paulo x Red Bull Brasil - Sábado, 18h30, no Estádio do Morumbi

Palmeiras x Botafogo - Domingo, 11h00, no Allianz Parque

Santos x XV de Piracicaba - Domingo, 16h00, na Vila Belmiro