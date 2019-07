FPF fará homenagem às atletas de times paulistas que defenderam Brasil em Mundial

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta sexta-feira que fará uma homenagem às jogadoras de clubes paulistas que foram convocadas para disputar o Mundial encerrado no último dia 7, na França. A seleção brasileira foi eliminada pelas anfitriãs francesas nas oitavas de final da competição, depois de ter conquistado vitórias sobre Jamaica e Itália e sido derrotada pela Austrália na fase de grupos.

A entidade confirmou que foram convidadas para a homenagem, marcada para ocorrer em sua sede na próxima terça-feira, às 13h30, a atacante são-paulina Cristiane; Letícia, Mônica e Tamires, do Corinthians; Poliana, do São José; Sole James e Claudia Soto, respectivamente argentina e chilena, do Santos. As corintianas Érika e Adriana, convocadas pelo técnico Vadão e depois cortadas do Mundial por motivo de lesão, também serão homenageadas.

No evento de terça, que será conduzido pela diretora de futebol feminino da FPF, Aline Pellegrino, também será lançada oficialmente a segunda fase do Campeonato Paulista Feminino. São Paulo, Ferroviária, Ponte Preta, Palmeiras, Corinthians, Santos, São José e Juventus garantiram vaga neste estágio da competição, que será iniciado no próximo dia 31.

Na Copa do Mundo realizada em solo francês, o Brasil fracassou em sua tentativa de conquistar pela primeira vez o torneio, mas Marta brilhou ao se tornar a maior artilheira da história dos Mundiais da Fifa (entre homens e mulheres), com 17 gols, superando a marca do alemão Miroslav Klose, que acumulou 16 bolas na rede.